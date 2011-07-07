Перенос на сайт информации

Работа заключается в переносе на сайт информации из ворда и с других сайтов.. тексты, таблицы, фото..

нужен знающий человек, который реально знает что такое хтмл, друпал, хостинг, урлы...

оплата по факту за определенный объем.. например, сегодня сделал 5 страниц - рассчитались.. завтра ничего - соответственно и денег нет.. и надо придумать систему расчетов... сколько за фото одно, сколько за таблицу, сколько за страницу и тд.. ну иили другой вариант.. предлагайте сами