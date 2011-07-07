Перенос на сайт информации

Добрый день. Есть работающий инет магазин межкомнатных и входных дверей. Необходимо дозаполнить указанными дверьми с разных сайтов доноров- порядка 30-50 шт, далее будут другие поставщики. Что надо: найти картинку хорошего! кач-ва (не менее 40-50кб) в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа заключается в переносе на сайт информации из ворда и с других сайтов.. тексты, таблицы, фото..
нужен знающий человек, который реально знает что такое хтмл, друпал, хостинг, урлы...
оплата по факту за определенный объем.. например, сегодня сделал 5 страниц - рассчитались.. завтра ничего - соответственно и денег нет.. и надо придумать систему расчетов... сколько за фото одно, сколько за таблицу, сколько за страницу и тд.. ну иили другой вариант.. предлагайте сами
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