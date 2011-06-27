Заполнить товарами магазин

Добрый день.

Есть работающий инет магазин межкомнатных и входных дверей.

Необходимо дозаполнить указанными дверьми с разных сайтов доноров- порядка 30-50 шт, далее будут другие поставщики.

Что надо: найти картинку хорошего! кач-ва (не менее 40-50кб) в интернете, при необходимости аккуратно затереть логотип. Если дверь в нескольких цветовых вариантах-то найти все цвета. Добавить в описание , взятое с сайта поставщика, несколько своих предложений - т.е. уникализировать описание. Добавить в описание и характеристики товара размеры и цены на двери и погонаж- всё делается аналогично описанию уже работающего магазина. Админка Joomla. адрес моего сайта скину при запросе в приват.

Цена за 1 модель (независимо от кол-ва картинок, но в основном будет 1,2,3шт) 0,3$.