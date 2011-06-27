Необходимо наполнение автоновостного портала

Задача состоит в том, что бы при помощи гугл-переводчика страниц прочитать новость на англоязычном сайте и кратко в 650+-150 символов изложить новость уже на русском. Добавить с этой же страницы 3-4 фотографии и разместить на сайте новость. Управление сайтом: WordPress.

Примерная частота размещения 0.5 - 3 статьи в день.

В ответе хотелось бы увидеть вашу стоимость за размещение новости, опыт аналогичной работы и возможность принимать оплату через Яндекс.Деньги.