Разместить 35 статей в бесплатных каталогах

Необходимо найти не менее 5 сайтов интернет-аптек с большим ассортиментом (более 4000-5000 наименований) с фотографиями лекарств для более чем 80% товара. Главное условие - фотографии должны быть без "водных знаков" (то есть без посторонних надписей, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 35 статей, необходимо разместить их в бесплатных каталогах статей.
Требования к площадкам: возможность размещать внешние ссылки, отсутствие nofollow, noindex, редиректов. тиц от 20. наличие в индексе Яндекса более 50 страниц. тематика - музыка, образование, обучение.
Перед размещением попрошу прислать список площадок, на которых собираетесь постить.
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