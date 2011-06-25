Разместить 35 статей в бесплатных каталогах

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Есть 35 статей, необходимо разместить их в бесплатных каталогах статей.

Требования к площадкам: возможность размещать внешние ссылки, отсутствие nofollow, noindex, редиректов. тиц от 20. наличие в индексе Яндекса более 50 страниц. тематика - музыка, образование, обучение.

Перед размещением попрошу прислать список площадок, на которых собираетесь постить.

12 лет назад
katalina-g
Екатерина 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад