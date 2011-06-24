Заполнить сайт банками.

$70
Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок316 просмотров
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Необходимо заполнить сайт bankikrasnodara.ru банками и их услугами.

Есть банки как краснодарские так и российские с филиалами в Краснодаре.

Список сайтов банков есть в приложении.

Нужно добавить на сайт:

Логотип:

Название:

Полное название:

Номер лицензии:

Ссылка на сайт ЦБРФ:

Адрес:

Телефоны:

Ссылку на Сайт:

Дополнительная информация:

Плюс ссылки на предоставляемые услуги:

кредиты, вклады, автокредиты, ипотека, кредиты для бизнеса, рко, пластиковые карты, офисы, банкоматы.

Все, естественно, для региона "Краснодар".

В приложении: список банков(всего нужно будет добавить ~90 банков(для примера я добавил один банк - альфабанк(посмотрите как он выглядит на сайте)), скрин формы добавления самого банка, скрин формы добавления услуги банка.

Пожалуйста, посмотрите что нужно сделать.

Трезво оцените объем работ(деньги, время).

12 лет назад
WebPlayer
Сергей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
TAN644
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 дней назад
12 лет назад
$70
7 дней
Лучший контент-менеджер ноября
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