Заполнить сайт банками.

Необходимо заполнить сайт bankikrasnodara.ru банками и их услугами.

Есть банки как краснодарские так и российские с филиалами в Краснодаре.

Список сайтов банков есть в приложении.

Нужно добавить на сайт:

Логотип:

Название:

Полное название:

Номер лицензии:

Ссылка на сайт ЦБРФ:

Адрес:

Телефоны:

Ссылку на Сайт:

Дополнительная информация:

Плюс ссылки на предоставляемые услуги:

кредиты, вклады, автокредиты, ипотека, кредиты для бизнеса, рко, пластиковые карты, офисы, банкоматы.

Все, естественно, для региона "Краснодар".

В приложении: список банков(всего нужно будет добавить ~90 банков(для примера я добавил один банк - альфабанк(посмотрите как он выглядит на сайте)), скрин формы добавления самого банка, скрин формы добавления услуги банка.

Пожалуйста, посмотрите что нужно сделать.

Трезво оцените объем работ(деньги, время).