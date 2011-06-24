Заполнить сайт банками.

Магазин на нестандартной CMS, но все подробно покажу, откуда копировать товары и как это делать. Добавление одной товарной позиции занимает 2-3 минуты. Удобнее будет работать с теми фрилансерами, у кого есть скайп, даже без голосового ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо заполнить сайт bankikrasnodara.ru банками и их услугами.
Есть банки как краснодарские так и российские с филиалами в Краснодаре.
Список сайтов банков есть в приложении.
Нужно добавить на сайт:
Логотип:
Название:
Полное название:
Номер лицензии:
Ссылка на сайт ЦБРФ:
Адрес:
Телефоны:
Ссылку на Сайт:
Дополнительная информация:
Плюс ссылки на предоставляемые услуги:
кредиты, вклады, автокредиты, ипотека, кредиты для бизнеса, рко, пластиковые карты, офисы, банкоматы.
Все, естественно, для региона "Краснодар".
В приложении: список банков(всего нужно будет добавить ~90 банков(для примера я добавил один банк - альфабанк(посмотрите как он выглядит на сайте)), скрин формы добавления самого банка, скрин формы добавления услуги банка.
Пожалуйста, посмотрите что нужно сделать.
Трезво оцените объем работ(деньги, время).
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