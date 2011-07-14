Наполнение интернет-магазина на modx

Есть прайс с товарами в Excel на 2-х листах (вложил в аттач).

Первый лист - основной, второй - дополнительный, т.е. то, что нет в основном, но есть в дополнительном - нужно добавлять.

Первый лист содержит 5721 - товаров, второй 3586 товаров.

Что нужно:

Этап 1

Есть товар: A.Banderas Blue SEDUCTION COOL 100ml edt w

Соответственно в разделе на букву "A" создаём бренд "Antonio Banderas", в нём создаём аромат "Blue SEDUCTION COOL", указываем женский или мужской(там есть переключатель), в него уже добавляем сам товар. Для ароматов находим в интернете соответвующую картинку и вставляем (ватемарки сводить не нужно).

Для каталога товаров предусмотрены шаблоны: Бренд, Аромат, Товар.

Этап 2:

после наполнения каталога необходимы будут уникальные описания брендов по ~300 символов, если будем вписываться в бюджет, то и ароматы опишем.