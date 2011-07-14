Наполнение интернет-магазина на modx

Наполнение сайтовЗавершен12 заявок323 просмотра
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Есть прайс с товарами в Excel на 2-х листах (вложил в аттач).

Первый лист - основной, второй - дополнительный, т.е. то, что нет в основном, но есть в дополнительном - нужно добавлять.

Первый лист содержит 5721 - товаров, второй 3586 товаров.

Что нужно:

Этап 1

Есть товар: A.Banderas Blue SEDUCTION COOL 100ml edt w

Соответственно в разделе на букву "A" создаём бренд "Antonio Banderas", в нём создаём аромат "Blue SEDUCTION COOL", указываем женский или мужской(там есть переключатель), в него уже добавляем сам товар. Для ароматов находим в интернете соответвующую картинку и вставляем (ватемарки сводить не нужно).

Для каталога товаров предусмотрены шаблоны: Бренд, Аромат, Товар.

Этап 2:

после наполнения каталога необходимы будут уникальные описания брендов по ~300 символов, если будем вписываться в бюджет, то и ароматы опишем.

MODX
12 лет назад
rech
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
acer5930g
Дмитрий 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$770
14 дней
Работой доволен, вопросы задавались в малом количестве и строго по делу, учить работать с админкой не пришлось, что радует. Кропотливо и осмысленно внёс 7751 позиций товаров, подобрал картинки к каждому аромату, исправил опечатки и т.д. Будем сотрудничать в дальнейшем.
Очень хороший заказчик. Задача поставлена четко и ясно. Оплата вовремя. Всем рекомендую.
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