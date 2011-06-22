Найти 15 сайтов по тематике

Нужно найти сайты организаций занимающихся строительством домов из профилированного бруса. Регион поиска (дислокации организация): Москва и область, Тверь и область, В.Новгород и область, С.Питербург и область. Отчёт в ворде: ссылка, адрес, телефон, e-mail Предложения по цене и срокам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо найти самых популярных 15 сайтов где посетители ищут информацию об онлайн тренингах по личностному развитию, бизнес в интернет, самосовершенствованию, млм.
Интересуют сайты только с посещаемостью от 4000 человек в сутки.
Срок исполнения 1 день.
Оплата Яндекс- Деньги – 300 рублей.
Оплата сразу по факту работы.
С уважением, Лариса.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть объявления об услугах одной компании Нужно разместить его в как можно большем количестве бесплатных ресурсов именно Казахстана Это доски, форумы и так далее Я даю текст объявления и контактные данные Вы размещаете и даете ссылки на размещенные места Пишите ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день, уважаемые фриласеры! Из прилагающихся знаков хорошего качества (znaki.zip) (каждый знак сохранен в виде отдельной картинки) нужно склеить комбинации дорожных знаков (всего 168 комбинаций) как показано в прилагающемся архиве (Razdel33.rar) и каждую такую комбинацию сохранить ...Завершен12 лет назад
- $10
Необходимо наполнить сайт monolit-sz.ru картинками с других сайтов 1. http://www.stonecrystal.ru/stonecatalog/fourstonecatalog10323.html Всю коллекцию 2. http://www.plazastone.ru/corp/production/ Отсюда только: 8210, 4320,1210,1385, 3200 Всего получается 70 позиций.Закрыт12 лет назад
Требуется размещать готовые сообщения в тематических блогах. Оплата за каждое сообщение. Нужно открывать новые блоги и размещать в них мои тексты. Для этого нужно самостоятельно находить сервисы, предлагающие бесплатное создание блогов и минисайтов. Все блоги нужно ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Работа с контентом.Завершен12 лет назад
Задача Раз в 2-3 дня постить объявления о продаже земельных участков на сайты avito.ru, olx.ru, slando.ru Тексты объявлений есть Победитель тендера - фрилансер (желательно с отзывами) который предложит минимальную цену за постинг одного объявленияЗавершен12 лет назад
Необходимо размещать объявления на бесплатных досках. Вся дополнительная информация в личку. Оставляйте пожелания по цене за 1 объявление.Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется вносить изменения я на сайт через админку. Требуются базовые знания HTML для форматирования текста. Указывайте стоимость часа работы! Приступить к работе нужно как-можно скорее!!!Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Работа очень простая, но нудноватая. Что нужно делать: - поиск описаний и фото товаров в интернете; - небольшая обработка фото в Фотошопе; - заполнении формы в Экселе по шаблону. Стоимость 1 позиция - 1 грн. Оплата на ...Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт12 лет назад