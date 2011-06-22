Найти 15 сайтов по тематике

Есть объявления об услугах одной компании Нужно разместить его в как можно большем количестве бесплатных ресурсов именно Казахстана Это доски, форумы и так далее Я даю текст объявления и контактные данные Вы размещаете и даете ссылки на размещенные места Пишите ...