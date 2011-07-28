Сгруппировать картинки

Новостной портал посвящен IT-тематике. Требуются написание комментариев. При успешном выполнении - продолжение. Требуются несколько человек. Комментарии нужны обьемом до 200 символов, оплата по 8wmz за каждые 100 комментариев.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые фриласеры!
Из прилагающихся знаков хорошего качества (znaki.zip) (каждый знак сохранен в виде отдельной картинки) нужно склеить комбинации дорожных знаков (всего 168 комбинаций) как показано в прилагающемся архиве (Razdel33.rar) и каждую такую комбинацию сохранить в отдельный графический файл.
Все метериалы по ссылке ниже.
http://narod.ru/disk/16891363001/znaki.zip.html
Все желательно сделать за неделю или быстрее.
Также, см. скриншот.
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