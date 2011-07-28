Сгруппировать картинки

Добрый день, уважаемые фриласеры!

Из прилагающихся знаков хорошего качества (znaki.zip) (каждый знак сохранен в виде отдельной картинки) нужно склеить комбинации дорожных знаков (всего 168 комбинаций) как показано в прилагающемся архиве (Razdel33.rar) и каждую такую комбинацию сохранить в отдельный графический файл.

Все метериалы по ссылке ниже.

http://narod.ru/disk/16891363001/znaki.zip.html

Все желательно сделать за неделю или быстрее.

Также, см. скриншот.