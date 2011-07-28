Сгруппировать картинки

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Добрый день, уважаемые фриласеры!

Из прилагающихся знаков хорошего качества (znaki.zip) (каждый знак сохранен в виде отдельной картинки) нужно склеить комбинации дорожных знаков (всего 168 комбинаций) как показано в прилагающемся архиве (Razdel33.rar) и каждую такую комбинацию сохранить в отдельный графический файл.

Все метериалы по ссылке ниже.

http://narod.ru/disk/16891363001/znaki.zip.html

Все желательно сделать за неделю или быстрее.

Также, см. скриншот.

12 лет назад
promin
Максим 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Kiwka
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$25
1 день
Исполнитель подошел к заданию ответственно. Работа была выполнена быстро и качественно.
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