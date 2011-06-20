Поиск логотипов известных брендов

Для нескольких проектов требуется тематический постинг в форумах... Тематики авто, подарки, связь
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо собрать качественные изображения логотипов в формате JPG размером 30(выс)х150 (шир) пикселей, на белом фоне следующих производителей товаров для отопления и водоснабжения:
СIMM S.R.L.
GLOBAL
Valtec
WESTER
ZILMET
Джилекс
EMMETI
ITAP
OR
RBM
WATTS
ENOLGAS
BRANDONI
ACV
Protherm
ARISTON
Балтийская газовая компания
THERMEX
OSO
ITELMA
Minol
Группа компаний Импульс
Анион
FIT
REMS
Rothenberger
KEMPER
Raupiano
CAPRICN
OSTENDF
Политэк
UPON
FLOTENK
Jimten
Ани Пласт
VIEGA
ОРИО
REHAU
TUBOFLEX
Грота
TIEMME
Росма
Baltur
Lambghini
OILON
Baxi
Buderus
Vaillant
VIADRUS
Wespe Heizung
Cеверянин
Good Wk
Henco
SK PLAST
SFA
Grundfos
WILO
Группа ГМС (Бавлены)
INTERSOL
Пластком
Kofulso
Monoflex
Акватехника
Маргроид
Флагман
KERMI
Хенкель
Lif
SANIT
Tece
IDDIS
JIKA
Самара
Теплолюкс
BRAUS
MILARDO
Steinoflex
Энергофлекс
KME
Silmet
WIELAND
Baenninger
Firat
аквафор
Гейзер
Дanfoss
Electra
Ensto
Пример логотипа приложен
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