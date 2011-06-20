Поиск логотипов известных брендов

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Необходимо собрать качественные изображения логотипов в формате JPG размером 30(выс)х150 (шир) пикселей, на белом фоне следующих производителей товаров для отопления и водоснабжения:

СIMM S.R.L.

GLOBAL

Valtec

WESTER

ZILMET

Джилекс

EMMETI

ITAP

OR

RBM

WATTS

ENOLGAS

BRANDONI

ACV

Protherm

ARISTON

Балтийская газовая компания

THERMEX

OSO

ITELMA

Minol

Группа компаний Импульс

Анион

FIT

REMS

Rothenberger

KEMPER

Raupiano

CAPRICN

OSTENDF

Политэк

UPON

FLOTENK

Jimten

Ани Пласт

VIEGA

ОРИО

REHAU

TUBOFLEX

Грота

TIEMME

Росма

Baltur

Lambghini

OILON

Baxi

Buderus

Vaillant

VIADRUS

Wespe Heizung

Cеверянин

Good Wk

Henco

SK PLAST

SFA

Grundfos

WILO

Группа ГМС (Бавлены)

INTERSOL

Пластком

Kofulso

Monoflex

Акватехника

Маргроид

Флагман

KERMI

Хенкель

Lif

SANIT

Tece

IDDIS

JIKA

Самара

Теплолюкс

BRAUS

MILARDO

Steinoflex

Энергофлекс

KME

Silmet

WIELAND

Baenninger

Firat

аквафор

Гейзер

Дanfoss

Electra

Ensto

Пример логотипа приложен

12 лет назад
intelwebs
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов
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