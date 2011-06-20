Добавление товара в webasyst.

Для нескольких проектов требуется тематический постинг в форумах... Тематики авто, подарки, связь
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Сколько денег за эту работу?
ВО ВКЛАДКЕ "ОСНОВНОЕ"
Наименование – написать (Люстра потолочная "наименование коллекции", Люстра подвесная "наименование коллекции", Светильник потолочный "наименование коллекции", Светильник подвесной "наименование коллекции", Светильник настенный "наименование коллекции", Светильник настенно-потолочный "наименование коллекции", Светильник встраиваемый "наименование коллекции", Светильник напольный "наименование коллекции" Бра настенное"наименование коллекции", Настольная лампа "наименование коллекции", Торшер "наименование коллекции", Спот "наименование коллекции") если товар по стилю уличный то в описании нужно писать например Светильник настенный уличный "наименование коллекции" (обязательно после нужно писать название, например Люстра Адель, Бра Адель итд. название нужно писать без ковычек
Цена – брать из XL файла
На складе – всегда писать 50
Категория – строго "по стилю"(для спота добавлять по источнику света,где одна лампочка – один источник света) категория "по стилю" тарелки и уличные используется как доп. категория
Описание – не писать
краткое описание – не писать
Тэги (разделитель – запятая) – не писать
Мета – не писать
Фотографии продуктов – загрузить фото(в названии фото не должно быть русских букв и пробелов)
ВО ВКЛАДКЕ "ДОПОЛНИТЕЛЬНО"
Артикул – брать из XL файла
Сортировка – пишем ,где люстра – 100, где светильник подвесной 210, где светильник потолочный 220, где светильник настенный 230, где светильник настенно потолочный 240, где светильник встраиваемый 250, где светильник уличный 260, где бра 300, где настольная лампа 400, где торшер 500, где спот 600
Рекомендуем посмотреть: – добавляем товары из этой серии или коллекции
Дополнительные родительские категории – для люстры, светильника, бра, торшера, спота (добавляем "по направлению","по бренду", "по креплению") для настольной лампы(добавляем по "направлению","по бренду") для уличных и тарелок добавляем дополнительно по "стилю"
ВО ВКЛАДКЕ ДОП.ХАРАКТЕРИСТИКИ
заполняем все пункты которые подходят (образец YML файла прилагается)
данные брать из XL файла или из интернета.
Товара более 10000 тыс.
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