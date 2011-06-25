Наполнение магазина контентом

Каталог http://www.m-servicepro.ru/ (На движке shopCMS)

Нужно скопировать на него все товарные группы с сайта http://www.softform.by/ (переработав их внешний вид)

На сайте исходнике - представлены pdf файлы с описаниями и фото.

Суть работы сводится к тому, чтобы нарезать картинки под нужное разрешение, залить их на сайт и прописать ссылки к ним в шаблоне описания для каждой категории товаров.

И получить описание похожее на это: http://www.m-servicepro.ru/category_56.html

Раскладывать описания по категориям на сайте не нужно. только создать их все в одной из категорий.

Оплата моментальная, но только по факту исполнения - смотрите отзывы. проблем никогда не возникало.

В предложениях указывайте цену за всю работу и за одну категорию отдельно. (при желании могу оплачивать не всю работу единовременно, а по несколько категорий по мере выполнения)

Сейчас работаем только с этим сайтом - если сработаемся, то работы по наполнению будет много с нескольких источников. Все обсудим, когда закроем этот проект.

Жду предложений по ценам и срокам)