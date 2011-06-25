Наполнение магазина контентом

Наполнение сайтовЗавершен9 заявок343 просмотра
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Каталог http://www.m-servicepro.ru/ (На движке shopCMS)

Нужно скопировать на него все товарные группы с сайта http://www.softform.by/ (переработав их внешний вид)

На сайте исходнике - представлены pdf файлы с описаниями и фото.

Суть работы сводится к тому, чтобы нарезать картинки под нужное разрешение, залить их на сайт и прописать ссылки к ним в шаблоне описания для каждой категории товаров.

И получить описание похожее на это: http://www.m-servicepro.ru/category_56.html

Раскладывать описания по категориям на сайте не нужно. только создать их все в одной из категорий.

Оплата моментальная, но только по факту исполнения - смотрите отзывы. проблем никогда не возникало.

В предложениях указывайте цену за всю работу и за одну категорию отдельно. (при желании могу оплачивать не всю работу единовременно, а по несколько категорий по мере выполнения)

Сейчас работаем только с этим сайтом - если сработаемся, то работы по наполнению будет много с нескольких источников. Все обсудим, когда закроем этот проект.

Жду предложений по ценам и срокам)

12 лет назад
Ales-Kras
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
xoka13
Виктор 
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$10
5 дней
Отличный исполнитель. Быстро разобрался с заданием и качественно заполнил каталог.
Не знаю, что случилось с заказчиком, оплачивал выполненную работу исправно, цену назначал сам. Потом просто перестал замечать меня в аське, на неоднократные просьбы рассчитаться за выполненную работу, ответил гробовым молчанием. Остался должен 900 рублей. Гав**ый заказчик.
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