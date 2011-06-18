Составление кроссвордов

На постоянной основе требуется человек, который владеет английским языком! Нужно будет заниматься составлением английских кроссвордов и сканвордов. Есть программа, которая собственно и составляет кроссворды, но остается несколько слов без значений, вот им нужно присвоить значение и не просто скопи-пастить с толкового словаря Википедии, а именно составить вопрос "с подковыркой", чтобы было интересно. Все остальные вопросы, которые программа сделала автоматически и весь кроссворд нужно вычитывать и, если не по теме, то исправлять. В среднем, в одном кроссворде 60 слов, в месяц нужно составлять около 150 шт. Указывайте, пожалуйста, свою цену за 1 кроссворд в wmz, учитывая месячный объем :) Заявки скрыты!