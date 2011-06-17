Размещение отзывов (Московский регион)

Администрирование сайтов тематики Dota и HoN (ТРЕБУЕТСЯ ЗНАНИЕ ОСНОВ HTML): http://xdota.ru/ http://www.hon-manual.ru/ http://www.dota-manual.ru/ Требуется: - обновлять материалы по мере обновления Dota и HoN по Change логу или сайтам (раза 2 в месяц) - размещать материалы на сайты (Восновном присланные в DOC ...
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Нужны фрилансеры, проживающие в Московском регионе и рядом для размещения отзывов об интернет-магазинах. Площадки дам.
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Города, которые интересуют (ну и те, которые рядом - маленькие, большие - не важно)
Подольск
Обнинск
Раменское
Серпухов
Коломна
Рязань
Новомосковск
Муром
Дзержинск
Н. Новгород
Арзамас
Пенза
Тамбов
Липецк
Орел
Брянск
Калуга
Смоленск
Тверь
Сергиев Посад
Иваново
Ярославль
Кострома
Жду Ваших предложений!
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