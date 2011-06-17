Размещение отзывов (Московский регион)

Наполнение сайтовЗакрыт11 заявок287 просмотров
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Нужны фрилансеры, проживающие в Московском регионе и рядом для размещения отзывов об интернет-магазинах. Площадки дам.

Оплата - по факту исполнения.

В заявках жду Ваши цены.

В случае удачного результата положительный отзыв гарантирую.

Города, которые интересуют (ну и те, которые рядом - маленькие, большие - не важно)

Подольск

Обнинск

Раменское

Серпухов

Коломна

Рязань

Новомосковск

Муром

Дзержинск

Н. Новгород

Арзамас

Пенза

Тамбов

Липецк

Орел

Брянск

Калуга

Смоленск

Тверь

Сергиев Посад

Иваново

Ярославль

Кострома

Жду Ваших предложений!

12 лет назад
NOVAvideo
Ольга 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
19 отзывов
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