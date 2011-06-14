Размещение объявлений в интернете

Постинг объявлений о том что на таком-то сайте проводится некоторый тендер. Доступ бесплатный. Например, тендер про 1С, цена 1000000руб. Ну развёрнуто, конечно. Форумы для размещения выбирать строго по тематике. Тогда удаляют редко. И посещаемость должна быть ...