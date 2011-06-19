Точки продаж на сайт занести

Наполнение сайтовЗавершен9 заявок213 просмотров
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Есть файл со списком точек продаж. Формат такой:

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г.Нерезиновск

ООО«Одуванчик» — г.Нерезиновск, пр-т Восстания Роботов, д.0101, оф.100500, тел:(123)456-78-90, e-mail: [email protected]

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Задача - копипастим это на страницу дилера на сайте (CMS Drupal 6. Куда жать - покажу). Там же, на карте Google map ставим маркер по этому адресу. Если на карте Gmap у этого города улиц нет (у гугла они есть только для очень крупных городов) - просто бросаем маркер где-нить в городе.

В некоторых городах может быть по несколько точек продаж - тогда бросаем маркер для каждого адреса. Если нет в городе адресов - бросаем один маркер в городе, независимо от количества точек.

Городов чуть менее 100. По практике - на на одну точку уходит пара минут, включая поиск адреса через maps.google.com на соседней вкладке браузера.

Готовые взяться - озвучивайте стоимость и сроки. После этого будет ещё работа по загону контента.

13 лет назад
555crop
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
arinaperova
Арина 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$1
2 дня
С задачей справилась. Рекомендую.
Настроен на исполнителя, мгновенная оплата, понравилось работать.
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