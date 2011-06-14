ИТ объявления для фирм

Постинг объявлений о том что на таком-то сайте проводится некоторый тендер.

Доступ бесплатный.

Например, тендер про 1С, цена 1000000руб.

Ну развёрнуто, конечно. Форумы для размещения выбирать строго по тематике. Тогда удаляют редко. И посещаемость должна быть высокая. Можно идти через раздел флейм (первое объявление – вопрос можно ли разместить информацию, если разрешили – размещаете), можно в раздел работа или деловые предложения (тогда сразу, без запроса размещаете).

Ещё интересуют ответы на явные желания кого-то купить что-то большое ИТ-шное, сервер какой-нибудь или программу написать большую через тендер (суммы около миллиона). То же можно на форумах им предлагать бесплатно провести тендер.

пробивание на форум - это значит, что ссылку разрешили оставить и с неё переходы пошли или ссылку не разрешили оставить, но пошли приватные сообщения от заинтересованных контор

за пробивание на форум 20руб ну или Ваша цена

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