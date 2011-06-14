Составление базы из 75 ТЦ

$7
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Требуется составить базу Торговых центров Москвы, расположенных как минимум в 3 станциях от кольца по направлению ОТ ЦЕНТРА , с указанием названия, адреса, e-mail и телефона отдела аренды.

Необходимое количество ТЦ: 75

Требования: гигантские ТЦ типа Европейского не нужны

Требуется выполнить работу в течение 1-2 дней.

По всем вопросам:

e-mail: [email protected], в письме указать - ТЦ

13 лет назад
Ferax
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад