Необходимо вычистить дубликаты, нетематические объявления, все незаконные (интим,наркотики и тд) Всего ~5000 объявлений Бюджет ограничен
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разместить объявление на доски 30-60 шт. с возможностью удалить, регион Москва, тематика сдача гаража в аренду. Ссылка на текст вот: http://www.avito.ru/items/moskva_garazhi_i_stoyanki_sdayu_garazh_m._novye_cheremushki_28058453
Оплата по факту яндекс деньгами — 300 рублей.
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