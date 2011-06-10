Если у вас в ЖЖ, фейсбуке,твитер, моймир,... более 700 друзей и их возраст от 23 лет, то это задание для вас.

Нужно разместить информацию для них (создать пост или (в стене и статусе) с заголовком и текстом и с ссылкой внутри) о бесплатном интернет тренинге на тему заработка в сети (НЕ лохотрон! сайт+раскрутка+монетизация).

Укажите цену и сколько друзей и где.

Оплата электронными деньгами.