Обязательное требование: свободное владение письменным английским. В приложении находится файл с информацией о продуктах (<400 шт). Необходимо добавить недостающую информацию. В качестве источника для свбора информации рекомендуется использовать amazon.com. Данные о продуктах прийдется собирать с аналогичных (но ...
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Необходимо наполнить сайт информацией.
От человека требуются основы html, т.к. будут предоставлены php страницы с содержимым в html коде.
Итак, вот что нужно будет делать:
1. В php файл-шаблон вставлять название гостиницы и в определенных местах вставлять тип гостиницы (гостиница, мини-гостиница, хостел).
2. Писать адрес в формате "Улица, дом"
3. Указать ближайшие станции метро (для этого открываем карту яндекса и вбиваем туда адрес.). Если вблизи находятся несколько станций, причем все на одинаковом расстоянии, то пишем все (как правило не более 2). Если ближайшая только 1, то пишем 1.
4. Затем ниже опять необходимо продублировать адрес и станцию метро.
5. Вставить фотографии (3-7 шт). Фотографии предоставляются необходимо будет просто в коде прописывать название файла и удалять или добавлять дополнительные строчки кода.
5. Вставить таблицу цен. Таблица не большая, обычно около 5 строк на 3 столбца. Иногда бывает меньше, иногда больше.
6. И в другом файле необходимо продублировать название, адрес, станции метро, тип и указать max и min цену.
Необходимо ответственно подойти к заданию. Валидность кода не должна нарушится.
Всего необходимо будет сделать около 50 таких описаний.
В заявке прошу указать срок и цену выполнения 1/всех описаний.
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