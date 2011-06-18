Наполнить сайт информацией.

Наполнение сайтовЗавершен8 заявок318 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо наполнить сайт информацией.

От человека требуются основы html, т.к. будут предоставлены php страницы с содержимым в html коде.

Итак, вот что нужно будет делать:

1. В php файл-шаблон вставлять название гостиницы и в определенных местах вставлять тип гостиницы (гостиница, мини-гостиница, хостел).

2. Писать адрес в формате "Улица, дом"

3. Указать ближайшие станции метро (для этого открываем карту яндекса и вбиваем туда адрес.). Если вблизи находятся несколько станций, причем все на одинаковом расстоянии, то пишем все (как правило не более 2). Если ближайшая только 1, то пишем 1.

4. Затем ниже опять необходимо продублировать адрес и станцию метро.

5. Вставить фотографии (3-7 шт). Фотографии предоставляются необходимо будет просто в коде прописывать название файла и удалять или добавлять дополнительные строчки кода.

5. Вставить таблицу цен. Таблица не большая, обычно около 5 строк на 3 столбца. Иногда бывает меньше, иногда больше.

6. И в другом файле необходимо продублировать название, адрес, станции метро, тип и указать max и min цену.

Необходимо ответственно подойти к заданию. Валидность кода не должна нарушится.

Всего необходимо будет сделать около 50 таких описаний.

В заявке прошу указать срок и цену выполнения 1/всех описаний.

13 лет назад
closeca
35 летСербия
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
mariarty
Иван 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Было приятно работать с данным исполнителем. Получил то, что хотел и за минимальную сумму.
  • Похожие заказы

  • Сбор данных о продуктах

    Обязательное требование: свободное владение письменным английским. В приложении находится файл с информацией о продуктах (&lt;400 шт). Необходимо добавить недостающую информацию. В качестве источника для свбора информации рекомендуется использовать amazon.com. Данные о продуктах прийдется собирать с аналогичных (но ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подобрать текст и картинки для презентации

    $100

    Требуется подобрать текст (краткий) и картинки для презентации сайта B2B. Предварительно нужно подробно ознакомиться с особенностями сайта, выбрать 4-5 основных преимуществ и на основании этого подготовить нужный материал. Важно - грамотный текст с деловой лексикой, ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение товаром сайта (копипаст)

    Доброго времени. Нужен копипаст товаров. Скрипт использую WordPress и магазины на его основе. Нужно копипастить картинку+текст ЦЕНА важный критерий выбора кандидата. Пишите на номер аськи 494430057

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Размещение ссылок на онлайн-семинар

    $5

    Требуется разместить текст сообщения на ряде площадкок и форумов для автолюбителей, страхования и все что с ним связано, желательно, чтобы форум относился к московскому региону. Предоставляете 30 ссылок – получаете 150 рублей, работы здесь на полчаса-час, ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение форума

    Интернет магазину необходимо наполнить форум. Вопросы, ответы, комментарии, отзывы и т.д. Ассортиментная матрица порядка 2000 позиций. Работы много. Жду ваших предложений - цена за пост, скорость и сроки наполнения, объем постов в день.

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    Здравствуйте. Требуется наполнение интернет магазина.Объем хороший. Новые позиции - 2 фото, описание товара -3 р. позиция, Редактирование уже внесенных позиций (изменение цены удаление отсутствующей позиции если таковая отсутсвует в прайсе) 1 р.

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Общение на форумах и в соцсетях

    Требуется привлечь новых клиентов на сайт туристической тематики www.kurolesim.ru. Аудитория - турклубы и туристы. Направления самые разные: водный туризм, пеший, велотуризм, воздушный и т.д. Жду предложений с указанием финансовых условий. Подобная работа будет постоянной.

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад