Наполнение форума

Требуется: 1. На приглашать людей в группу Вконтакте. 2. Выборка по одному региону (в будущем можно попробовать и соседние регионы приглашать) и по полу. 3. Только белыми способами, чтобы не забанили. Нацелена на долгое сотрудничество. Мне удобнее всего оплачивать Яндекс.деньгами. Ваши ...