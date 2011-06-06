Приглашения в группу Вконтакте (требуются).

Требуется:

1. На приглашать людей в группу Вконтакте.

2. Выборка по одному региону (в будущем можно попробовать и соседние регионы приглашать) и по полу.

3. Только белыми способами, чтобы не забанили.

Нацелена на долгое сотрудничество.

Мне удобнее всего оплачивать Яндекс.деньгами.

Ваши условия и вопросы лучше шлите на мыло, т.к. не всегда хватает времени обойти все форумы, на которых разместила объявление.

[email protected]

Спасибо.