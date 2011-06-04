Заметки для тематического сайта.

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Тематика – Форекс, финансы, валютный рынок и все что с этим связано.

Короткие заметки 1000-2000 символов.

Оплата: копия – 5 руб, копия с дописанным вступлением и окончанием – 10 руб, рерайт -15 руб.

Соотношение скопированного материала к рерайту 30/70.

Оплата в конце месяца на WMR.

13 лет назад
iholodov
Иван 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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