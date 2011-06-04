Заметки для тематического сайта.

Приветствую! Имеется интернет магазин. В нем необходимо изменить цены на товары. Товаров в базе около 120 штук. Интернет магазин на virtuemart. Ваша работа - я даю доступ в админку, говорю какую цену выставлять (она почти везде одна ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика – Форекс, финансы, валютный рынок и все что с этим связано.
Короткие заметки 1000-2000 символов.
Оплата: копия – 5 руб, копия с дописанным вступлением и окончанием – 10 руб, рерайт -15 руб.
Соотношение скопированного материала к рерайту 30/70.
Оплата в конце месяца на WMR.
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