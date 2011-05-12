Размещение статей и миниобзоров на сайте

Доброго дня!

На одном из наших, ждущих своего часа проектов необходимо периодическое размещение статей и мини обзоров на сайте.

Источник материалов: другие сайты по тематике.

Копирайтинг и глубокий рерайтинг не требуется - порой достаточно пару слов поменять местами или своё первое предложение сочинить.

Тематика строительство (интерьер архитектура ремонт строительство домов, стройматериалы и т.п.).

Объем размещаемых материалов 500-4000/5000 символов - одна статья.

Единственное и главное требование - это читаемый материал, т.е. не нужны статьи с бредогенераторов.

Ежемесячный бюджет 2500-3000 рублей. Соответственно за эти деньги хочет получить по максимуму размещенного материала.

Движок DLE.