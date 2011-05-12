Ручной парсинг ассортимента парфюмерии

Задача такая: 1. Зарегистрировать как можно больше пользователей на форуме по автомобильной тематике 2. Оставить от этих пользователей сообщения в разных темах, создать новые темы Нужно вдохнуть в новый форум жизнь. Оставляйте свои предложения и цены.