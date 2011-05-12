Наполнение каталога freeware и shareware программ

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Предлагаю Вам не сложную работу.

Требуется наполнение нового софтверного каталога freeware и shareware программ.

Если Вам известно большое количество доступных в интернете freeware и shareware программ, или уже имеется их архив на Вашем компьютере, то вы можете их добавить в каталог и заработать за каждую добавленную freeware и shareware программу 5 копеек.

Всё что нужно сделать:

1. Войти в каталог по ссылке под логином паролем, которые я предоставлю.

2. Нажать ссылку в верхнем правом углу сайта в виде зелёного кружочка с надписью добавить.

3. В форме на новой страничке написать название freeware-программы, нажать "продолжить".

4. В форме на новой страничке следует выбрать через Обзор файл программы на Вашем компьютере, или если программа находится на сервере доступном в интернете - указать её веб-адрес в строке "Имя файла" в окошке Обзор (поле формы пока не работает - починим), дождитесь пока файл закачается (появится сообщение "файл успешно добавлен") и нажать кнопку "продолжить".

5. В форме новой странички выберите подходящую категорию программы, тип лицензии (freeware / shareware), дату релиза, корректное описание программы, и нажать кнопку "продолжить".

6. В форме на новой страничке добавить одну или несколько картинок: логотип, скриншот (большой или маленький) - следует выбрать через Обзор файл программы на Вашем компьютере, или если программа находится на сервере доступном в интернете - указать её веб-адрес в строке "Имя файла" в окошке Обзор и нажать кнопку добавить. Результат - картинка - появится ниже. После нажать кнопку "продолжить".

7. В форме на новой страничке отобразится информацию, которую вы ввели ранее. Проверьте всё ли правильно и без ошибок написано. Если ошибок нет следует нажать кнопку "Готово".

Затем можно начать добавление новой программы в каталог.

Для выполнения этой работы могут быть назначены несколько фрилансеров.

Одному исполнителю необходимо добавить в каталог минимум 100 программ.

Работу нужно выполнить в течении нескольких дней, не более 2-ух недель.

Общий бюджет, направленный на оплату услуг по заполнению каталога составляет свыше 60 $.

Оставляйте Ваши ответы на проект, заявки скрыты.

13 лет назад
Pavel_Obolonkov
Павел 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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