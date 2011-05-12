Комментировать выпуски рассылок на subscribe

Постим на указанные выше доски ежедневно порядка 25 объявлений + 30 на более мелкие доски, раз в неделю. Оплата ежедневная, по факту предоставления отчёта с живыми ссылками. Одно объявление - 5-10 руб, зависит от площадки. Общий объём в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо вручную комментировать выпуски некоторых рассылок на subscribe.ru
фразы готовы, в файле.
Инструкция:
копировать из файла,
вставлять в поле "комментарий"
наживать кнопку "отправить"
пример вот тут: http://subscribe.ru/archive/economics.school.moroz/201105/05060800.html
по 1 р. за комментарий
в день 20-100 комментариев
оплата по факту размещения комментариев: первые 2 дня каждый день на основе отчета (ссылки + кол-по комментариев по каждой ссылке). после - по мере набирания 100 комментов.
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