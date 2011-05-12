Комментировать выпуски рассылок на subscribe

$50
Наполнение сайтовЗакрыт12 заявок214 просмотров
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Надо вручную комментировать выпуски некоторых рассылок на subscribe.ru

фразы готовы, в файле.

Инструкция:

копировать из файла,

вставлять в поле "комментарий"

наживать кнопку "отправить"

пример вот тут: http://subscribe.ru/archive/economics.school.moroz/201105/05060800.html

по 1 р. за комментарий

в день 20-100 комментариев

оплата по факту размещения комментариев: первые 2 дня каждый день на основе отчета (ссылки + кол-по комментариев по каждой ссылке). после - по мере набирания 100 комментов.

13 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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