Наполнение форумов. Комментирование блогов.

Здравствуйте уважаемые соискатели удаленной работы.

В нашу профессиональную команду постеров проходит отбор.

Сотрудничество в случае прохождения отбора - долгосрочное.

Задача писать короткие (150-250 символов) сообщения на форумы, комментарии к статьям и подобные посты.

Стоимость поста (сообщения) от 10 центов.

Более подробно о требованиях и условиях читайте на страничке http://постинг-за-деньги.рф/ , на ней также описаны гарантии, положения о штрафах и премировании и много другой информации по работе.

После прочтения необходимо будет пройти тест http://постинг-за-деньги.рф/test.php .Тест проверит вас на адекватность и внимательность.

Обратная связь только посредством анкеты сайта, ссылку на анкету вы получите после прохождения теста.

В ней вы укажите свою аську и менеджер вам напишет.

Просьба аську держать включенной, чтобы вас можно было легко застать в сети. Советую также снять невидимый режим, если он у вас стоит, на время советую отключить антиспам.

Вероятнее всего первое задание вы получите сегодня. Поэтому желательно быть в готовности для работы.

Опыт работы приветствуется.

Искреннее желание и серьезный настрой у тех, кто еще не занимался постингом также приветствуется.

В личку просьба не писать.

Спасибо. С радостью жду вашего участия в жизни нашей команды.

Количество рабочих мест ограничено.