Подобрать красивые фотографии (клипарт)

Здравствуйте, нужен человек который добавит наш сайт в небольшое количество городских каталогов и разместит объявление на досках объявлений (всего не более 30 сайтов) Нужно: 1. Найти подходящие сайты (городские каталоги и доски объявлений) 2. Добавить на них ...