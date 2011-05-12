Разработка базы тестовых заданий

Постим на указанные выше доски ежедневно порядка 25 объявлений + 30 на более мелкие доски, раз в неделю. Оплата ежедневная, по факту предоставления отчёта с живыми ссылками. Одно объявление - 5-10 руб, зависит от площадки. Общий объём в ...
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Необходимо разработать базу тестовых заданий аналогичную следующей программе: http://seliger.innovaterussia.ru/programm
Будет не 6, а 7 направлений (добавится ТРИЗ - теория решения изобретательских задач). В каждом направлении - 6 подразделов. Итого 7*6=42 темы. По каждой теме требуется 25 вопросов. Первые 6 разделов (и темы) копируются с приведенной ссылки. Для ТРИЗ необходимо предложить свои темы.
Подробное ТЗ на разработку самой базы прилагается. Предпочтение отдается преподавателям ВУЗов, соответствующих тематике разрабатываемой базы.
Требуется - сроки работы, стоимость разработки 1 вопроса (всей базы).
примечание: помимо предоставления полных баз потребуется также подготовить сокращенные варианты по каждой теме - всего из 10 вопросов (не дополнительно, просто выбрать 10 вопросов, максимально полно охватывающих тему).
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