Разработка базы тестовых заданий

Необходимо разработать базу тестовых заданий аналогичную следующей программе: http://seliger.innovaterussia.ru/programm

Будет не 6, а 7 направлений (добавится ТРИЗ - теория решения изобретательских задач). В каждом направлении - 6 подразделов. Итого 7*6=42 темы. По каждой теме требуется 25 вопросов. Первые 6 разделов (и темы) копируются с приведенной ссылки. Для ТРИЗ необходимо предложить свои темы.

Подробное ТЗ на разработку самой базы прилагается. Предпочтение отдается преподавателям ВУЗов, соответствующих тематике разрабатываемой базы.

Требуется - сроки работы, стоимость разработки 1 вопроса (всей базы).

примечание: помимо предоставления полных баз потребуется также подготовить сокращенные варианты по каждой теме - всего из 10 вопросов (не дополнительно, просто выбрать 10 вопросов, максимально полно охватывающих тему).