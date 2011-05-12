Наполнение женского форума салона красоты

$50
Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки253 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Новому проекту требуются постеры для работы с форумом.

Необходимо несколько (4-5) человек для наполнения форума салона красоты.

По форуму - десять осмысленных ответов от каждого участника в день (количество новых тем от каждого участника пять в день).

При публикации новых тем не допускается "тупой" копи-паст. Минимум очень хороший рерайт, максимум что - нибудь новенькое :)

Короткие и глупые сообщения не оплачиваются.

Оплата на первом этапе: новая тема 2 руб., пост 1,5 руб. оплата по факту СТРОГО Webmoney.

По результатам первого этапа будет отобрано несколько исполнителей для продолжения сотрудничества с увеличением оплаты.

Свои предложения оставляете здесь. Личку и аську не спамить - сразу в игнор.

Предпочтение отдается людям знакомым с прическами, наращиванием ногтей, ресниц, волос :-)

P.S. Необходимо неформальное общение, но со знанием темы :-)

13 лет назад
AntonD
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранные исполнители
ZoltanKramov
Золтан 
32 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
valent-new
Валентина 
39 летМолдова
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$1
1 день
uplifto83
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
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