Наполнение женского форума салона красоты

Новому проекту требуются постеры для работы с форумом.

Необходимо несколько (4-5) человек для наполнения форума салона красоты.

По форуму - десять осмысленных ответов от каждого участника в день (количество новых тем от каждого участника пять в день).

При публикации новых тем не допускается "тупой" копи-паст. Минимум очень хороший рерайт, максимум что - нибудь новенькое :)

Короткие и глупые сообщения не оплачиваются.

Оплата на первом этапе: новая тема 2 руб., пост 1,5 руб. оплата по факту СТРОГО Webmoney.

По результатам первого этапа будет отобрано несколько исполнителей для продолжения сотрудничества с увеличением оплаты.

Свои предложения оставляете здесь. Личку и аську не спамить - сразу в игнор.

Предпочтение отдается людям знакомым с прическами, наращиванием ногтей, ресниц, волос :-)

P.S. Необходимо неформальное общение, но со знанием темы :-)