Наполнение игрового сайта

Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок209 просмотров
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Здравствуйте.

Имеется игровой сайт. Среди прочих категорий игр имеются Алавар и Невософт.

Требуется дополнить на сайт все игры от этих кампаний, которые ещё не были опубликованы.

Статья должна состоять из уникального текста 1-2тыс. знаков с 2х вхождением ключа, плюс 4 скриншота с официального сайта, плюс прямая ссылка на скачивание.

Требуется недорогой исполнитель - взамен предлагаю очень длительное отрудничество. После категорий Алавар и Невософт будет необходимо пополнять другие разделы сайта.

В заявках указывайте стоимость Вашей работы, или отписывайтесь в личку.

13 лет назад
Extazy
34 годаЭстония
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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