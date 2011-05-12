Наполнение игрового сайта

Новому проекту требуются постеры для работы с форумом. Необходимо несколько (4-5) человек для наполнения форума салона красоты. По форуму - десять осмысленных ответов от каждого участника в день (количество новых тем от каждого участника пять в день). При ...
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Здравствуйте.
Имеется игровой сайт. Среди прочих категорий игр имеются Алавар и Невософт.
Требуется дополнить на сайт все игры от этих кампаний, которые ещё не были опубликованы.
Статья должна состоять из уникального текста 1-2тыс. знаков с 2х вхождением ключа, плюс 4 скриншота с официального сайта, плюс прямая ссылка на скачивание.
Требуется недорогой исполнитель - взамен предлагаю очень длительное отрудничество. После категорий Алавар и Невософт будет необходимо пополнять другие разделы сайта.
В заявках указывайте стоимость Вашей работы, или отписывайтесь в личку.
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