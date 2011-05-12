Наполнение игрового сайта

Здравствуйте.

Имеется игровой сайт. Среди прочих категорий игр имеются Алавар и Невософт.

Требуется дополнить на сайт все игры от этих кампаний, которые ещё не были опубликованы.

Статья должна состоять из уникального текста 1-2тыс. знаков с 2х вхождением ключа, плюс 4 скриншота с официального сайта, плюс прямая ссылка на скачивание.

Требуется недорогой исполнитель - взамен предлагаю очень длительное отрудничество. После категорий Алавар и Невософт будет необходимо пополнять другие разделы сайта.

В заявках указывайте стоимость Вашей работы, или отписывайтесь в личку.