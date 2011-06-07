Добавить товары с сайта в Яндекс.Маркет

Здравствуйте уважаемые соискатели удаленной работы. В нашу профессиональную команду постеров проходит отбор. Сотрудничество в случае прохождения отбора - долгосрочное. Задача писать короткие (150-250 символов) сообщения на форумы, комментарии к статьям и подобные посты. Стоимость поста (сообщения) от 10 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно добавить 5 товаров (описание дам) на Яндекс-Маркет: http://partner.market.yandex.ru/pre/index.xml (Магазин-салон, а НЕ интернет-магазин).
Там нужно создать xml файл, следуя инструкции Яндекса.
Дополнительно надо создать страницу фирмы в Фэйсбуке и блог в твиттере (просто создать, никакого оформления).
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