Изменить цены на группу товаров в Virtuemart

Приветствую!

Имеется интернет магазин. В нем необходимо изменить цены на товары. Товаров в базе около 120 штук. Интернет магазин на virtuemart.

Ваша работа - я даю доступ в админку, говорю какую цену выставлять (она почти везде одна и таже) на какую группу товаров. И вы должны ее изменить.

Для тех, кто знаком с virtuemart и даже те, кто просто понимает в админках сms - не проблема будет. Как менять, расскажу.