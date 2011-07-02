Наполнение ИМ на WebAsys

Требуется сделать описание товара, вставить фотографии, заголовки и т.д. Работа простая, но монотонная) Позиций товаров 1500. По Т.З. если есть вопросы в личку.

P.S. Интернет магазин по расходным материалам для оргтехники, описание в основном копирование. Источники дам.