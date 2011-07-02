Наполнение ИМ на WebAsys

Тематика – Форекс, финансы, валютный рынок и все что с этим связано. Короткие заметки 1000-2000 символов. Оплата: копия – 5 руб, копия с дописанным вступлением и окончанием – 10 руб, рерайт -15 руб. Соотношение скопированного материала к ...
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Требуется сделать описание товара, вставить фотографии, заголовки и т.д. Работа простая, но монотонная) Позиций товаров 1500. По Т.З. если есть вопросы в личку.
P.S. Интернет магазин по расходным материалам для оргтехники, описание в основном копирование. Источники дам.
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