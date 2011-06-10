Работа которая была поставлена перед Дмитрием была немного не стандартная, требовалось не просто сверстать шаблон и натянуть его на CMS, но и произвести некоторые доработки (достаточно не простые). Дмитрий четко обозначил сумму (кстати за некоторые не входящие в т.з. доработки он не взял денег, и перенес мне сайт на хостинг бесплатно) и приступил к работе. По срокам - я думаю вообще затруднительно называть какие-то точные сроки (когда-то ты не смог ответить, когда-то фрилансер) но тем не менее Дмитрий держал меня в курсе всех дел. Со своей стороны могу однозначно сказать, что Дмитрий порядочный человек, если что-то сказал, значит выполнит!