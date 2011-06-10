Есть VPS сервер, требуется сделать следующее: 1) Как-то достаточно быстро забивается все дисковое пространство и сайт уходит в ошибку ( последний раз почистил логи ошибок там на несколько гигабайт было) можно ли как-то настроить автоматическую очистку ...
- $40Системное администрирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется сверстать 11 страниц ( +2 pop-up ) и интегрировать с Webasyst. Дизайн подразумевает дальнейшие доработки, но пока требуется только верстка и натянуть на движок. Обязательно - Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Google Chrome, ...Закрыт9 лет назад
Необходимо сделать следующее: 1) Обновление DLE с версии 9.0 до последней. 2) Сохранение дизайна и тех доработок которые там есть сейчас. 3) Перенос сайта на новый хостинг. P.S Модулей на движок не установленно, все доработки касались поисковых запросов.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется верстка дизайна из PSD и интеграция на движок WebAsyst Shop-Script. Также требуется перенос всех данных со старого сайта (также WebAsyst Shop-Script) + сохранение всех url (по возможности), для сохранения позиций сайта. Тех задание в ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется выполнить дизайн интернет магазина. Интернет магазин расходных материалов для оргтехники (картриджи, чернила, бумага, снпч и т.д.). Сам сайт уже работает, но его переделываем полностью, так что на старое оформление особо не отталкиваться сайт. www.cvetoforoff ...Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт10 лет назад
- $60
Требуется изменить существующий логотип. Компания занимается продажей расходных материалов для оргтехники и заправкой картриджей. Сайт cvetoforoff.ru. (название компании - Цветофорофф) Логотип должен быть яркий, цветной. Варианты логотипов предлагать в разных цветовых гаммах, так как дизайн ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $60
Необходим логотип для компании занимающейся заправкой картриджей для лазерных принтеров и оргтехники. Название сайта компании fulltoner (.ru) переводится как "Полный тонер" ( Полный бак). Просьба обыграть название компании и использовать элементы с заправкой топливом болида ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Сайт www. zapravka163 .ru 1) Требуется настроить поиск так, чтобы он в стандартном варианте искал не по новостям а по статичным страницам. Т.е. требуется чтобы посетитель в поиске ввел конкретную модель картриджа или модель принтера ...Завершен11 лет назад
Требуется сделать описание товара, вставить фотографии, заголовки и т.д. Работа простая, но монотонная) Позиций товаров 1500. По Т.З. если есть вопросы в личку. P.S. Интернет магазин по расходным материалам для оргтехники, описание в основном копирование. Источники ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется сверстать шаблон из макета ( в приложении). Макет делался под свой сайт, но немного другой тематики и на другой cms. Оформление и стиль надо оставить такие же.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Необходима оптимизация сайта: www.zapravka163.ru Т/з как такового нет, но думаю знающие люди сами поймут что необходимо сделать. Уточню немного, требуется внутренняя оптимизация сайта. По ключевым словам есть уже некоторые движения ( в приложенном файле информация)Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день, необходим сайт под ключ. Сайт аналог этому - (anti-sx . com). Сделать надо чтобы смысл остался тот-же, но сайт не был простым плагиаторством.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
Проект для Маховский Александр (MrWolf) Вёрстка шаблона из PSD и натяжка на DLE. Исходники прилагаю.Завершен13 лет назад
- $20
Стиль: консалтинговая компания проводит практикумы для собственников бизнеса – ссылка http://bfsamara.ru/seminars/kak-udvoit-dohod-kompanii-za-sezon.php Тема: Как удвоить доход компании за сезон Баннер: Flash+GIF Три картинки, первые две – деньги, бизнес, семья + инфа ссылки, третья- логотип мэйл.ру с синим фоном на ...Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Проект для bizonio1989 Денис необходи дизайн главной страницы. Логотип и ТЗ прилагаю.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $17
Необходим баннер для сайта www.zapravka163.ru Формат gif, анимированный Размер 468х60 Основная тема - заправка лазерных картриджей на м.Савёловская Побеждает тот, чей баннер возьмёт больший CTR Второй по CTR баннер выкуплю за 4 wmzБаннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад