fergoha

Сергей fergoha

 
42 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Настроить VPS сервер.

    $40

    Есть VPS сервер, требуется сделать следующее: 1) Как-то достаточно быстро забивается все дисковое пространство и сайт уходит в ошибку ( последний раз почистил логи ошибок там на несколько гигабайт было) можно ли как-то настроить автоматическую очистку ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сверстать и натянуть на CMS Webasyst

    Требуется сверстать 11 страниц ( +2 pop-up ) и интегрировать с Webasyst. Дизайн подразумевает дальнейшие доработки, но пока требуется только верстка и натянуть на движок. Обязательно - Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Google Chrome, ...

    Webasyst
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется обновление DLE.

    Необходимо сделать следующее: 1) Обновление DLE с версии 9.0 до последней. 2) Сохранение дизайна и тех доработок которые там есть сейчас. 3) Перенос сайта на новый хостинг. P.S Модулей на движок не установленно, все доработки касались поисковых запросов.

    DLE
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка дизайна и интеграция в Webasyst

    Требуется верстка дизайна из PSD и интеграция на движок WebAsyst Shop-Script. Также требуется перенос всех данных со старого сайта (также WebAsyst Shop-Script) + сохранение всех url (по возможности), для сохранения позиций сайта. Тех задание в ...

    Webasyst
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн интернет магазина

    Требуется выполнить дизайн интернет магазина. Интернет магазин расходных материалов для оргтехники (картриджи, чернила, бумага, снпч и т.д.). Сам сайт уже работает, но его переделываем полностью, так что на старое оформление особо не отталкиваться сайт. www.cvetoforoff ...

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание логотипа для компании

    $60

    Требуется изменить существующий логотип. Компания занимается продажей расходных материалов для оргтехники и заправкой картриджей. Сайт cvetoforoff.ru. (название компании - Цветофорофф) Логотип должен быть яркий, цветной. Варианты логотипов предлагать в разных цветовых гаммах, так как дизайн ...

    Дизайн сайтаЛоготип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание логотипа

    $60

    Необходим логотип для компании занимающейся заправкой картриджей для лазерных принтеров и оргтехники. Название сайта компании fulltoner (.ru) переводится как "Полный тонер" ( Полный бак). Просьба обыграть название компании и использовать элементы с заправкой топливом болида ...

    Дизайн сайтаЛоготип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Настройка поиска на DLE и мелкие фиксы

    Сайт www. zapravka163 .ru 1) Требуется настроить поиск так, чтобы он в стандартном варианте искал не по новостям а по статичным страницам. Т.е. требуется чтобы посетитель в поиске ввел конкретную модель картриджа или модель принтера ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Наполнение ИМ на WebAsys

    Требуется сделать описание товара, вставить фотографии, заголовки и т.д. Работа простая, но монотонная) Позиций товаров 1500. По Т.З. если есть вопросы в личку. P.S. Интернет магазин по расходным материалам для оргтехники, описание в основном копирование. Источники ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Вёрстка шаблона под WebAsyst

    Требуется сверстать шаблон из макета ( в приложении). Макет делался под свой сайт, но немного другой тематики и на другой cms. Оформление и стиль надо оставить такие же.

    Webasyst
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется оптимизация сайта

    Добрый день. Необходима оптимизация сайта: www.zapravka163.ru Т/з как такового нет, но думаю знающие люди сами поймут что необходимо сделать. Уточню немного, требуется внутренняя оптимизация сайта. По ключевым словам есть уже некоторые движения ( в приложенном файле информация)

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта

    Добрый день, необходим сайт под ключ. Сайт аналог этому - (anti-sx . com). Сделать надо чтобы смысл остался тот-же, но сайт не был простым плагиаторством.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннер размера 240х400 в двух вариантах: flash+gif

    $20

    Стиль: консалтинговая компания проводит практикумы для собственников бизнеса – ссылка http://bfsamara.ru/seminars/kak-udvoit-dohod-kompanii-za-sezon.php Тема: Как удвоить доход компании за сезон Баннер: Flash+GIF Три картинки, первые две – деньги, бизнес, семья + инфа ссылки, третья- логотип мэйл.ру с синим фоном на ...

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Конкурс на баннер в формате gif

    $17

    Необходим баннер для сайта www.zapravka163.ru Формат gif, анимированный Размер 468х60 Основная тема - заправка лазерных картриджей на м.Савёловская Побеждает тот, чей баннер возьмёт больший CTR Второй по CTR баннер выкуплю за 4 wmz

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
$40
10 баллов
7 лет назад
Настроить VPS сервер.
Хороший, спокойный, интересующийся заказчик. Работать понравилось, делаем еще одну задачу.
С работой Кирилл справился на отлично, что важно он всегда на связи, быстро отвечает на любые вопросы. Подсказал кое-какие моменты о которых я даже и не подозревал. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Zakrevskiy
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$750
10 баллов
9 лет назад
Сверстать и натянуть на CMS Webasyst
Самые положительные эмоции от работы с Сергеем! Заказчик с пониманием своего дела. Четкое задание, оплата в срок, постоянное сопровождение проекта.
Работа которая была поставлена перед Дмитрием была немного не стандартная, требовалось не просто сверстать шаблон и натянуть его на CMS, но и произвести некоторые доработки (достаточно не простые). Дмитрий четко обозначил сумму (кстати за некоторые не входящие в т.з. доработки он не взял денег, и перенес мне сайт на хостинг бесплатно) и приступил к работе. По срокам - я думаю вообще затруднительно называть какие-то точные сроки (когда-то ты не смог ответить, когда-то фрилансер) но тем не менее Дмитрий держал меня в курсе всех дел. Со своей стороны могу однозначно сказать, что Дмитрий порядочный человек, если что-то сказал, значит выполнит!
Ответный отзыв
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Требуется обновление DLE.
Рекомендую Сергея как адекватного заказчика,оплата моментальная без задержек.Нареканий нету!
Очень ответственный и квалифицированный специалист, все настроил, обновил, перенес, попутно кое-что исправил. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
misha-koder
Миша 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
18 отзывов(-1)
$5
10 баллов
10 лет назад
Настройка поиска на DLE и мелкие фиксы
Всё отлично!
Отличный исполнитель. По моей вине была задержка с обращением к Михаилу после завершения срока подачи заявок. Работа выполнена полностью и даже больше чем хотелось. Четкие и быстрые ответы. Все работает отлично. Буду обязательно обращаться еще!
Ответный отзыв
Ivan_Strelec
Иван 
63 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Создание логотипа
Интересный конкурс. Грамотно оформленное задание. Оплата достойная и вовремя. Приятно общаться с заказчиком. Рекомендую.
Наиболее полно отобразил наше пожелание в своих работах Иван. Спасибо за качественную и быструю работу!
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