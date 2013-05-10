Необходим разработать логотип для компании, специализирующейся на поставка бизнес-сувениров (ручки, блокноты, компьютерные мышки, флэшки, пакеты и пр., с нанесенным логотипом заказчика). Название компании CORPGITS. Заглавные или прописные буквы не принципиально. Стиль логотипа должен ...
Создание логотипа
Необходим логотип для компании занимающейся заправкой картриджей для лазерных принтеров и оргтехники. Название сайта компании fulltoner (.ru) переводится как "Полный тонер" ( Полный бак). Просьба обыграть название компании и использовать элементы с заправкой топливом болида формулы 1. (Сравнение в приложенном файле). Дизайн сайта будет делаться в дальнейшем под логотип. Цвета предпочтительно использовать: черный, красный и белый.
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