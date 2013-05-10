Создание логотипа

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен12 заявок1273 просмотра
#1$60

Необходим логотип для компании занимающейся заправкой картриджей для лазерных принтеров и оргтехники. Название сайта компании fulltoner (.ru) переводится как "Полный тонер" ( Полный бак). Просьба обыграть название компании и использовать элементы с заправкой топливом болида формулы 1. (Сравнение в приложенном файле). Дизайн сайта будет делаться в дальнейшем под логотип. Цвета предпочтительно использовать: черный, красный и белый.

12 лет назад
fergoha
Сергей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

Ivan_Strelec
Иван 
64 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1
Наиболее полно отобразил наше пожелание в своих работах Иван. Спасибо за качественную и быструю работу!
Интересный конкурс. Грамотно оформленное задание. Оплата достойная и вовремя. Приятно общаться с заказчиком. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Ivan_Strelec
Иван 
64 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1

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