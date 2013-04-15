Необходимо реализовать логотип в Corel Draw

Добрый день!

Необходимо реализовать логотип клуба в Кореле.

Прошу помощи в реализации задуманного

Название фитнес-клуба ТехноФіт. Есть идеи относительно буквы Т и Ф (см. вложения, в виде фигур мужчины и женщины). Но есть сомнения относительно общей идеи размещения. Также предпочтительно заключить «технофіт» в элипс.

Цвета пока роли не играют, но могут оставаться такими же, как во вложенном файле.

Рисовалось на скорую руку в Фотошопе. Рассмотрим любые предложения по улучшению.. С цветами пока нет предпочтения.