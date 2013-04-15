Необходимо реализовать логотип в Corel Draw

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Завершен13 заявок293 просмотра

Добрый день!

Необходимо реализовать логотип клуба в Кореле.

Прошу помощи в реализации задуманного

Название фитнес-клуба ТехноФіт. Есть идеи относительно буквы Т и Ф (см. вложения, в виде фигур мужчины и женщины). Но есть сомнения относительно общей идеи размещения. Также предпочтительно заключить «технофіт» в элипс.

Цвета пока роли не играют, но могут оставаться такими же, как во вложенном файле.

Рисовалось на скорую руку в Фотошопе. Рассмотрим любые предложения по улучшению.. С цветами пока нет предпочтения.

12 лет назад
afedos
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранные исполнители

artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена на отлично! Отзывчив в работе. Рекомендую всем!
Прекрасный заказчик. Всем доволен.
proevgenii
Евгений 
41 год
14 лет в сервисе
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10 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Сделано в срок. Все норм.
Отличный заказчик, точное ТЗ, оплата мгновенная.

Заявки фрилансеров

artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
proevgenii
Евгений 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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