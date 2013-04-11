Нужно для сайта добавить в блок "партнеры" два логотипа, для этого нужно уменьшить 12 логотипов (есть в векторе), 1 отрисовать в векторе. И разместить что бы гармонично смотрелось. От вас только картинка, лезть на сайт, ...
Отрисовать логотип в Corel X3 (13 верс.)
Необходимо отрисовать логотип сайта в вектор (Corel).
Результат сохранить в Corel X3 (13 верс.)
Бюджет - минимальнейший.
Выбранный исполнитель
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