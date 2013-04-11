Отрисовать логотип в Corel X3 (13 верс.)

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Завершен14 заявок204 просмотра

Необходимо отрисовать логотип сайта в вектор (Corel).

Результат сохранить в Corel X3 (13 верс.)

Бюджет - минимальнейший.

12 лет назад
closeca
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
91 отзыв(-2)
12 лет назад
$3
1 день
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Заявки фрилансеров

7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
91 отзыв(-2)
12 лет назад

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