Логотип, иконки для категорий

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт21 заявка232 просмотра

Требуется сделать или достать 21 иконку для категорий строительных товаров! без особых заморочек! а также сделать простенький минимал лого.

подробности в лс

12 лет назад
workset
Илья 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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