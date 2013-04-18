Разработка логотипа

$30
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Завершен34 заявки303 просмотра

Разработка логотипа для торговой компании "Еврострой". Группа товаров "Кровля и фасад"

12 лет назад
Kviler
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

annaifea
Анна 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$30
3 дня
Рекомендую.
Отличный работодатель.

Заявки фрилансеров

annaifea
Анна 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад

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