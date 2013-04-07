Нужно создать большой и маленький логотип Один широкий более подробный а другой квадратный о самом главном. Сайт работает на WP Логотип "Срочная доставка" 30 мин. по центральным ...
Логотип
Уважаемые Фрилансеры, приглашаем Вас на участие в конкурсе.
Наша компания решила сделать ребрендинг и начинаем с логотипа.
Название компании: ЗАО "Северо-Западная Деревообрабатывающая Компания"
Основная сфера деятельности: Строительство домов и бань из профилированного бруса, строительство каркасных домов, производство и продажа профилированного бруса.
Сайт компании: www.szdk.ru
Логотип должен быть на белом (прозрачном) фоне. Цвет логотипа - мы работаем с натуральным материалом - дерево (ель, сосна). Коричневый или зеленый наверное или Ваши ассоциации. Что должно быть на лого - мы не знаем.
По возможности логотип необходимо предоставить в 2 вариантах: с адресом сайта, и без. В принципе это не критично.
Для наглядности можно предоставить вариант визитки (на белой бумаге. Логотип, ФИО, Телефон, почта. либо на Ваше усмотрение)
В дальнейшем возможно сотрудничество по созданию дизайна сайта.
Заявки фрилансеров
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