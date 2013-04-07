# 1 — $ 101

Уважаемые Фрилансеры, приглашаем Вас на участие в конкурсе.

Наша компания решила сделать ребрендинг и начинаем с логотипа.

Название компании: ЗАО "Северо-Западная Деревообрабатывающая Компания"

Основная сфера деятельности: Строительство домов и бань из профилированного бруса, строительство каркасных домов, производство и продажа профилированного бруса.

Сайт компании: www.szdk.ru

Логотип должен быть на белом (прозрачном) фоне. Цвет логотипа - мы работаем с натуральным материалом - дерево (ель, сосна). Коричневый или зеленый наверное или Ваши ассоциации. Что должно быть на лого - мы не знаем.

По возможности логотип необходимо предоставить в 2 вариантах: с адресом сайта, и без. В принципе это не критично.

Для наглядности можно предоставить вариант визитки (на белой бумаге. Логотип, ФИО, Телефон, почта. либо на Ваше усмотрение)

В дальнейшем возможно сотрудничество по созданию дизайна сайта.