Логотип

$101
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Закрыт26 заявок2607 просмотров
#1$101

Уважаемые Фрилансеры, приглашаем Вас на участие в конкурсе.

Наша компания решила сделать ребрендинг и начинаем с логотипа.

Название компании: ЗАО "Северо-Западная Деревообрабатывающая Компания"

Основная сфера деятельности: Строительство домов и бань из профилированного бруса, строительство каркасных домов, производство и продажа профилированного бруса.

Сайт компании: www.szdk.ru

Логотип должен быть на белом (прозрачном) фоне. Цвет логотипа - мы работаем с натуральным материалом - дерево (ель, сосна). Коричневый или зеленый наверное или Ваши ассоциации. Что должно быть на лого - мы не знаем.

По возможности логотип необходимо предоставить в 2 вариантах: с адресом сайта, и без. В принципе это не критично.

Для наглядности можно предоставить вариант визитки (на белой бумаге. Логотип, ФИО, Телефон, почта. либо на Ваше усмотрение)

В дальнейшем возможно сотрудничество по созданию дизайна сайта.

12 лет назад
szdk
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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