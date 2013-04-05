Необходимо разработать новый фирменный стиль интернет-магазина Косметика-Онлайн. Текущий стиль был написан "на коленке" в самом начале деятельности магазина и сейчас не удовлетворяет желаемому уровню. Его вы можете увидеть на: http://cos-online.ru/ ...
Дизайн логотипа
Нужно создать большой и маленький логотип
Один широкий более подробный а другой квадратный о самом главном.
Сайт работает на WP
Логотип "Срочная доставка"
30 мин. по центральным районам - 60 грн.
1 час по всему Киеву.- 90 грн.
Заявки фрилансеров
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