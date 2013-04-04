Нарисовать маяк-лого

Два варианта одного и того же маяка:

1. Минимализм

2. Высокая детализация, где за основу взят тот же маяк, который нарисован в минимализме (уже с проработанными лучами света, тенями - все линиями, как гравюра)

ТЗ:

- Одноцветка

- Маяк должен быть в кругу (может в двухслойнойм кругу)

- Белый на черном фоне и черный на белом (показывать оба варианта)

- Что-то хипстерское

p.s. логотип для шелкографии на визитку, если это кому-то о чем-то говорит.

Срочно!