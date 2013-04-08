Логотип для сантехнической компании

Добрый день. Необходимо разработать логотип для компании «Эстет», занимающейся производством и продажей изделий из литьевого мрамора (искусственного камня), в том числе сантехники: ванны, раковины, мебель для ванных комнат, столешницы.

Обязательно в логотипе должно присутствовать слово Эстет. В черно-белом цвете.

Из логотипов, которые нарвятся как идея: Ювелирпромбизнес, банк Москвы, Лексус,

т.е. буква и слово в основном, чтобы хорошо читалось, запоминалось, без всяких излишеств и деталей.