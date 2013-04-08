Есть разработанный логотип (оригинал логотипа и элемента вышиванки прилагается к заданию), необходимо выполнить его в размере 28 Х 24 см (разрешение 600 dpi) для печати. Оставляйте свои заявки.
Логотип для сантехнической компании
Добрый день. Необходимо разработать логотип для компании «Эстет», занимающейся производством и продажей изделий из литьевого мрамора (искусственного камня), в том числе сантехники: ванны, раковины, мебель для ванных комнат, столешницы.
Обязательно в логотипе должно присутствовать слово Эстет. В черно-белом цвете.
Из логотипов, которые нарвятся как идея: Ювелирпромбизнес, банк Москвы, Лексус,
т.е. буква и слово в основном, чтобы хорошо читалось, запоминалось, без всяких излишеств и деталей.
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