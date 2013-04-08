Логотип для сантехнической компании

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Завершен1 заявка130 просмотров

Добрый день. Необходимо разработать логотип для компании «Эстет», занимающейся производством и продажей изделий из литьевого мрамора (искусственного камня), в том числе сантехники: ванны, раковины, мебель для ванных комнат, столешницы.

Обязательно в логотипе должно присутствовать слово Эстет. В черно-белом цвете.

Из логотипов, которые нарвятся как идея: Ювелирпромбизнес, банк Москвы, Лексус,

т.е. буква и слово в основном, чтобы хорошо читалось, запоминалось, без всяких излишеств и деталей.

12 лет назад
Raf3579
39 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
$100
5 дней
Отличная качественная и проффесиональная работа! Выполнена в кратчайшие сроки, все доработки оперативно вносились, требования заказчика были учтены. Цветовое решение также было предложено в самые кротчайшие сроки. От работы остались в восторге! В дальнейшем будем сотрудничать! Надежда - отвественный исполнитель! Спасибо! С уважением, Екатерина.
Екатерина - замечательный, вежливый заказчик, четко ставит задачу. Если правки, то конструктивные. Приятна в общении. Быстро и в полном объеме оплачивает выполненную работу. Рекомендую! Рада нашему сотрудничеству и с удовольствие выполню новый заказ. Обращайтесь.) С уважением, Надежда.

Заявки фрилансеров

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад

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