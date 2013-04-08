Необходимо разработать логотип для новой компании. Концепция и название есть, необходимо реализовать это графически и придумать расположение элементов логотипа.
Логотипы и Знаки1 заявка
Закрыт
9 лет назад
Необходимо разработать логотип для новой компании. Концепция и название есть, необходимо реализовать это графически и придумать расположение элементов логотипа.
Уважаемые профессионалы! Необходимо разработать от 3 до 5 изображений интерьера ванной комнаты с изделиями компании (фото изделий имеются). Пример того, что необходимо во вложенных картинках. Работу необходимо выполнить в кротчайший ...
Добрый день. Необходимо разработать логотип для компании «Эстет», занимающейся производством и продажей изделий из литьевого мрамора (искусственного камня), в том числе сантехники: ванны, раковины, мебель для ванных комнат, столешницы. Обязательно в ...