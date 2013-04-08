Raf3579

Екатерина Raf3579

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка логотипа

    Необходимо разработать логотип для новой компании. Концепция и название есть, необходимо реализовать это графически и придумать расположение элементов логотипа.

    Логотипы и Знаки1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интерьер ванной комнаты для сантехнич. компании

    Уважаемые профессионалы! Необходимо разработать от 3 до 5 изображений интерьера ванной комнаты с изделиями компании (фото изделий имеются). Пример того, что необходимо во вложенных картинках. Работу необходимо выполнить в кротчайший ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип для сантехнической компании

    Добрый день. Необходимо разработать логотип для компании «Эстет», занимающейся производством и продажей изделий из литьевого мрамора (искусственного камня), в том числе сантехники: ванны, раковины, мебель для ванных комнат, столешницы. Обязательно в ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Логотип для сантехнической компании
Екатерина - замечательный, вежливый заказчик, четко ставит задачу. Если правки, то конструктивные. Приятна в общении. Быстро и в полном объеме оплачивает выполненную работу. Рекомендую! Рада нашему сотрудничеству и с удовольствие выполню новый заказ. Обращайтесь.) С уважением, Надежда.
Отличная качественная и проффесиональная работа! Выполнена в кратчайшие сроки, все доработки оперативно вносились, требования заказчика были учтены. Цветовое решение также было предложено в самые кротчайшие сроки. От работы остались в восторге! В дальнейшем будем сотрудничать! Надежда - отвественный исполнитель! Спасибо! С уважением, Екатерина.
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