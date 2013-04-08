Отличная качественная и проффесиональная работа! Выполнена в кратчайшие сроки, все доработки оперативно вносились, требования заказчика были учтены. Цветовое решение также было предложено в самые кротчайшие сроки. От работы остались в восторге! В дальнейшем будем сотрудничать! Надежда - отвественный исполнитель! Спасибо! С уважением, Екатерина.