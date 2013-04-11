Интерьер ванной комнаты для сантехнич. компании

Уважаемые профессионалы!

Необходимо разработать от 3 до 5 изображений интерьера ванной комнаты с изделиями компании (фото изделий имеются).

Пример того, что необходимо во вложенных картинках.

Работу необходимо выполнить в кротчайший срок и качественно.

Оплата будет производится по факту.

Более подробное описание, обсуждение гонорара, примеры работ и тех. параметры я вышлю на мэйл уже непосредственно конкретным претендентам на эту работу основываясь на ваше портфолио.

Спасибо за внимание!