Требуется нарисовать 8 иллюстраций к книге по кадровому менеджменту. Ничего сложного, по минимуму. Прошу дать цены и сроки. образцы рисунков вышлю заинтересовавшимся. Спасибо!
Интерьер ванной комнаты для сантехнич. компании
Уважаемые профессионалы!
Необходимо разработать от 3 до 5 изображений интерьера ванной комнаты с изделиями компании (фото изделий имеются).
Пример того, что необходимо во вложенных картинках.
Работу необходимо выполнить в кротчайший срок и качественно.
Оплата будет производится по факту.
Более подробное описание, обсуждение гонорара, примеры работ и тех. параметры я вышлю на мэйл уже непосредственно конкретным претендентам на эту работу основываясь на ваше портфолио.
Спасибо за внимание!
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