Нужно нарисовать или сделать коллаж картинки

Собственно нужно нарисовать или сделать коллаж картинку на главную для сайта. На картинке должны быть люди в ресторане или кафе. Также на картинке должна быть кофемашина(кофемашину предоставлю в хорошем качестве)

Пишите свои сроки и цены.

Должно быть что то на подобии картинки с примера.