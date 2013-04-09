Иллюстрации к сайту.

Здравствуйте.

Есть идея для моего стартапа посвященного еде сделать несколько иллюстраций.

Желательно выбрать примерно одно расположение стола и комнаты а менять настроение и людей.

Сейчас хочу сделать, темы: свадьба, корпоратив, детский праздник, день рождения

Потом еще собираюсь делать новый год, выпускной, мальчишник, фуршет

Большим плюсом будет наличие в портфолио работ похожей стилистики.

В идеале итоговое изображение в векторном формате, или растровое порядка 5000px по длинной стороне - так как хочу не просто на сайт но и себе на стенку распечатать.