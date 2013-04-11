Нарисовать картинки в едином стиле

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Завершен10 заявок296 просмотров

Имеются картинки, изображающие переходы между видео. Нужно сделать 14 новых картинок переходов в том же стиле и такого же размера.

В заявке просьба указывать цену за все 14 изображений.

12 лет назад
james303
Алексей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

melnikan
Антон 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$62
1 день
Всё было сделано на высоком уровне: быстро и качественно.
Приятно было работать с заказчиком, четко и по делу, моментальная оплата. Получил удовольствие от сотрудничества.

Заявки фрилансеров

melnikan
Антон 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад

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